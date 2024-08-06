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Агент Дивеева сказал, бросает ли защитник вызов Глушенкову

6 августа 2024, 10:54

Агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева Олег Еремин высказался об игре футболиста на старте чемпионата России.

– Три мяча в трех матчах, может Игорь все-таки будет нападающим?

– Нет, он не будет нападающим. [Смеется]. Бросает ли Дивеев вызов Глушенкову из «Зенита»? Я бы так к этому не относился, Игорь вызов самому себе бросает. Он играет по эпизоду нападающего, когда подключается к стандартным положениям. Но все-таки его профиль – это оборона.

Его голы – это вызов нападающим только отчасти, их надо немножко раззадорить: «Смотрите, что защитник делает. Где же вы тогда?» Можно ли сказать, что Игорь сейчас в своей лучшей форме? В лучшей или нет – сложно сказать, очень относительная категория. Но форма у него хорошая сейчас.

  • 24-летний Дивеев в трех матчах РПЛ забил 3 мяча.
  • ЦСКА с 7 очками занимает 3-е место в чемпионате.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Дивеев Игорь
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