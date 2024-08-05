«Спартак» может купить португальского защитника, от которого отказался ЦСКА

«Спартак» продолжает искать варианты усиления центра обороны.
Московскому клубу предложили выкупить у «Витории Гимараеш» защитника Жорже Фернандеша.
Сумма потенциальной сделки оценивается в 1 миллион евро.
Ранее португалец мог оказаться в ЦСКА, но после двух отказов клуб решил прекратить переговоры.
- 27-летний Фернандеш – воспитанник «Порту».
- В «Витории Гимараеш» он с 2020 года.
- В прошлом сезоне провел 36 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.
- Рыночная стоимость португальца – 2,5 миллиона евро.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова