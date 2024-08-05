«Спартак» может купить португальского защитника, от которого отказался ЦСКА

«Спартак» продолжает искать варианты усиления центра обороны.

Московскому клубу предложили выкупить у «Витории Гимараеш» защитника Жорже Фернандеша.

Сумма потенциальной сделки оценивается в 1 миллион евро.

Ранее португалец мог оказаться в ЦСКА, но после двух отказов клуб решил прекратить переговоры.