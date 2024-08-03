Финал Суперкубка Португалии между «Спортингом» и «Порту» пройдет на стадионе «Жозе Алваладе» 3 августа 2024 года. Оба клуба являются грандами португальского футбола и показывают впечатляющие результаты в последних матчах. Давайте проанализируем статистику и результаты последних игр, чтобы сделать обоснованный прогноз на этот матч.

Анализ команды «Спортинг»

Форма : В последних 5 играх «Спортинг» забил 11 голов и пропустил 5, показывая хорошую результативность и относительно надежную оборону.

: В последних 5 играх «Спортинг» забил 11 голов и пропустил 5, показывая хорошую результативность и относительно надежную оборону. Статистика голов: Среднее количество голов, забиваемых командой, составляет 2.20 за игру, а пропускают они в среднем 1.00 гола за игру.

Недавние результаты:

Победа над «Атлетиком» (3-0)

Победа над «Севильей» (2-1)

Ничья с «Юнионом» (2-2)

Поражение от «Порту» (1-2) в Кубке

Победа над «Шавешем» (3-0)

«Спортинг» не проигрывает в 14 из 16 последних матчей и забивает в 27 последних матчах подряд, что говорит о высокой атакующей мощи команды под руководством Рубена Аморима.

Анализ команды «Порту»

Форма : В последних 5 играх «Порту» забил 17 голов и пропустил всего 2, показывая впечатляющую форму как в атаке, так и в обороне.

: В последних 5 играх «Порту» забил 17 голов и пропустил всего 2, показывая впечатляющую форму как в атаке, так и в обороне. Статистика голов: Среднее количество голов, забиваемых командой, составляет 3.40 за игру, а пропускают они в среднем 0.40 гола за игру.

Недавние результаты:

Ничья со «Спортингом» (2-2)

Победа над «Спортингом» (2-0)

Победа над «Спортингом» (3-0)

Победа над «Спортингом» (2-2)

Победа над «Спортингом» (2-1)

«Порту» побеждает в 10 последних матчах и забивает в 16 последних матчах подряд, что демонстрирует сильную и стабильную форму команды под руководством Витора Бруну.

Личные встречи

В последних личных встречах между этими командами были следующие результаты:

28.04.2024 : «Порту» 2-2 «Спортинг»

: «Порту» 2-2 «Спортинг» 18.12.2023 : «Спортинг» 2-0 «Порту»

: «Спортинг» 2-0 «Порту» 12.02.2023 : «Порту» 1-2 «Спортинг»

: «Порту» 1-2 «Спортинг» 20.08.2022 : «Порту» 3-0 «Спортинг»

: «Порту» 3-0 «Спортинг» 11.02.2022: «Порту» 2-2 «Спортинг»

Прогноз на матч

Учитывая текущую форму команд, их результаты в последних матчах и личные встречи, «Порту» выглядит более сильным и стабильным соперником. Команда показывает отличную результативность и надежную оборону. В то время как «Спортинг» также показывает хорошие результаты, их защита не так надежна, как у «Порту».

Рекомендация: Победа «Порту» за коэффициент 2.00