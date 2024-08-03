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  • «Спортинг» – «Порту»: прогноз на финал Суперкубка Португалии, 3 августа

«Спортинг» – «Порту»: прогноз на финал Суперкубка Португалии, 3 августа

3 августа 2024, 10:40

Финал Суперкубка Португалии между «Спортингом» и «Порту» пройдет на стадионе «Жозе Алваладе» 3 августа 2024 года. Оба клуба являются грандами португальского футбола и показывают впечатляющие результаты в последних матчах. Давайте проанализируем статистику и результаты последних игр, чтобы сделать обоснованный прогноз на этот матч.

Анализ команды «Спортинг»

  • Форма: В последних 5 играх «Спортинг» забил 11 голов и пропустил 5, показывая хорошую результативность и относительно надежную оборону.
  • Статистика голов: Среднее количество голов, забиваемых командой, составляет 2.20 за игру, а пропускают они в среднем 1.00 гола за игру.

Недавние результаты:

  • Победа над «Атлетиком» (3-0)
  • Победа над «Севильей» (2-1)
  • Ничья с «Юнионом» (2-2)
  • Поражение от «Порту» (1-2) в Кубке
  • Победа над «Шавешем» (3-0)

«Спортинг» не проигрывает в 14 из 16 последних матчей и забивает в 27 последних матчах подряд, что говорит о высокой атакующей мощи команды под руководством Рубена Аморима.

Анализ команды «Порту»

  • Форма: В последних 5 играх «Порту» забил 17 голов и пропустил всего 2, показывая впечатляющую форму как в атаке, так и в обороне.
  • Статистика голов: Среднее количество голов, забиваемых командой, составляет 3.40 за игру, а пропускают они в среднем 0.40 гола за игру.

Недавние результаты:

  • Ничья со «Спортингом» (2-2)
  • Победа над «Спортингом» (2-0)
  • Победа над «Спортингом» (3-0)
  • Победа над «Спортингом» (2-2)
  • Победа над «Спортингом» (2-1)

«Порту» побеждает в 10 последних матчах и забивает в 16 последних матчах подряд, что демонстрирует сильную и стабильную форму команды под руководством Витора Бруну.

Личные встречи

В последних личных встречах между этими командами были следующие результаты:

  • 28.04.2024: «Порту» 2-2 «Спортинг»
  • 18.12.2023: «Спортинг» 2-0 «Порту»
  • 12.02.2023: «Порту» 1-2 «Спортинг»
  • 20.08.2022: «Порту» 3-0 «Спортинг»
  • 11.02.2022: «Порту» 2-2 «Спортинг»

Прогноз на матч

Учитывая текущую форму команд, их результаты в последних матчах и личные встречи, «Порту» выглядит более сильным и стабильным соперником. Команда показывает отличную результативность и надежную оборону. В то время как «Спортинг» также показывает хорошие результаты, их защита не так надежна, как у «Порту».

Рекомендация: Победа «Порту» за коэффициент 2.00

Источник: «Бомбардир»
Порту Спортинг
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