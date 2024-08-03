Финал Суперкубка Португалии между «Спортингом» и «Порту» пройдет на стадионе «Жозе Алваладе» 3 августа 2024 года. Оба клуба являются грандами португальского футбола и показывают впечатляющие результаты в последних матчах. Давайте проанализируем статистику и результаты последних игр, чтобы сделать обоснованный прогноз на этот матч.
Анализ команды «Спортинг»
- Форма: В последних 5 играх «Спортинг» забил 11 голов и пропустил 5, показывая хорошую результативность и относительно надежную оборону.
- Статистика голов: Среднее количество голов, забиваемых командой, составляет 2.20 за игру, а пропускают они в среднем 1.00 гола за игру.
Недавние результаты:
- Победа над «Атлетиком» (3-0)
- Победа над «Севильей» (2-1)
- Ничья с «Юнионом» (2-2)
- Поражение от «Порту» (1-2) в Кубке
- Победа над «Шавешем» (3-0)
«Спортинг» не проигрывает в 14 из 16 последних матчей и забивает в 27 последних матчах подряд, что говорит о высокой атакующей мощи команды под руководством Рубена Аморима.
Анализ команды «Порту»
- Форма: В последних 5 играх «Порту» забил 17 голов и пропустил всего 2, показывая впечатляющую форму как в атаке, так и в обороне.
- Статистика голов: Среднее количество голов, забиваемых командой, составляет 3.40 за игру, а пропускают они в среднем 0.40 гола за игру.
Недавние результаты:
- Ничья со «Спортингом» (2-2)
- Победа над «Спортингом» (2-0)
- Победа над «Спортингом» (3-0)
- Победа над «Спортингом» (2-2)
- Победа над «Спортингом» (2-1)
«Порту» побеждает в 10 последних матчах и забивает в 16 последних матчах подряд, что демонстрирует сильную и стабильную форму команды под руководством Витора Бруну.
Личные встречи
В последних личных встречах между этими командами были следующие результаты:
- 28.04.2024: «Порту» 2-2 «Спортинг»
- 18.12.2023: «Спортинг» 2-0 «Порту»
- 12.02.2023: «Порту» 1-2 «Спортинг»
- 20.08.2022: «Порту» 3-0 «Спортинг»
- 11.02.2022: «Порту» 2-2 «Спортинг»
Прогноз на матч
Учитывая текущую форму команд, их результаты в последних матчах и личные встречи, «Порту» выглядит более сильным и стабильным соперником. Команда показывает отличную результативность и надежную оборону. В то время как «Спортинг» также показывает хорошие результаты, их защита не так надежна, как у «Порту».
Рекомендация: Победа «Порту» за коэффициент 2.00