Мостовой – о футболе «Спартака»: «Станкович ничего не ставит»

Александр Мостовой ответил на вопросы о работе нового тренера «Спартака» Деяна Станковича.

– Я говорил после «Оренбурга», что Станкович разберется. Сейчас мы это видим. Зиньковский – один из лучших футболистов, он должен играть. То же самое про Пруцева.

– Значит, вы довольны Станковичем?

– Я доволен тем, что футбольный человек стоит на своем месте. Почему вы не вспоминаете Абаскаля, которого так возносили, а я говорил, что это кошмар?

– Но сам футбол, который ставит в «Спартаке» Станкович, вам нравится?

– Станкович ничего не ставит. Он выбирает состав. Играют футболисты.

А Станкович спокоен. Посмотрел в первом матче. Потом я сказал, что в составе будут изменения. Он за мной это повторил и тоже сказал, что на следующую игру выйдут другие игроки. Так что он притирается.

Спартаковцы начали сезон с 2 побед в 3 матчах.

Станкович летом возглавил команду вместо Владимира Слишковича.

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