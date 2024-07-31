Стали известны стартовые составы на матч 1-го тура группового этапа кубка России в котором сыграют «Спартак» и «Динамо». Игра состоится 31 июля, начало встречи запланировано на 18:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Спартак»: Селихов, Денисов, Литвинов, Бабич, Рябчук, Мартинс, Пруцев, Зорин, Зиньковский, Медина, Угальде.

Главный тренер: Деян Станкович

«Динамо»: Лещук, Скопинцев, Лепский, Кутицкий, Бессмертный, Гагнидзе, Чавес, Окишор, Фомин, Макаров, Тюкавин.

Главный тренер: Марцел Личка

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