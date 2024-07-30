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Тарханов назвал проблемы в игре «Краснодара»

30 июля 2024, 09:30
8

Известный российский тренер Александр Тарханов считает, что у «Краснодара» есть проблемы с организацией игры на старте сезона.

– «Краснодар» – одна из сенсаций с знаком минус на старте сезона. В первом тайме матча между «Краснодаром» и динамовцами Махачкалы гости лучше выглядели, могли забивать. Игра у «быков» не выстроена.

– Это не тот «Краснодар», который мы видели год назад, когда им руководил Владимир Ивич?

– Конечно. Тогда они, может, не так зрелищно выглядели, но организованы были в обороне и в атаке. Сейчас организация «хромает». В матче с Махачкалой было много провалов.

– Кордобы нет в атаке.

– Если командная игра есть, отсутствие одного игрока не должно сильно влиять. Поэтому причина не в отсутствии Кордобы. Может, они поправят ситуацию. Так-то «Краснодар» игроков покупает, у них прекрасная академия, они должны лучше играть.

  • «Краснодар» набрал 2 очка в первых двух турах РПЛ.
  • Ранее команда проиграла «Зениту» (2:4) в матче за Суперкубок России.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Краснодар Тарханов Александр
Комментарии (8)
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Spartak_forv@
1722321558
Всем очевиден провал прошлогодний,очень симпатичной команды.Очень жаль,что этого не понимают в руководстве!
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prostotak2023
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мусаю пора в фнл.
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oliveconfiden
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