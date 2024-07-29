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  • Орлов заявил о способности «Спартака» конкурировать с «Зенитом» за чемпионство

Орлов заявил о способности «Спартака» конкурировать с «Зенитом» за чемпионство

29 июля 2024, 17:17
8

Комментатор Геннадий Орлов видит чемпионский потенциал у «Спартака».

«Третьим конкурентом «Зенита» в сезоне наряду с «Динамо» и ЦСКА может стать «Спартак».

Я согласен со Станковичем, который сказал: «У нас есть игроки, способные делать разницу на поле и забивать». И Угальде с 14-й попытки забил-таки. И Барко – хорошее приобретение, в первом же матче отличился. Хотя в «Спартаке» бывали такие истории. Ларссон, сын знаменитого футболиста, мне поначалу очень нравился, а потом погас. Это от тренера зависит – он должен создавать такие условия, чтобы футболист совершенствовал свою игру.

Ну «Спартак» пусть сам разбирается. У них там всe закрыто. Во всяком случае, игроки у них хорошие. Осталось поставить игру. Бывали случаи, когда футболисты приходили в «Спартак» и начинали хуже играть. Это неправильно, так не должно быть», – сказал Орлов.

  • «Спартак» накануне во 2-м туре РПЛ победил «Химки» (3:1).
  • Впереди у москвичей в РПЛ матч с «Крыльями Советов» (5 августа).
  • «Зенит» выиграл 6 последних сезонов РПЛ.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Орлов Геннадий
Комментарии (8)
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Цугундeр
1722263770
А про что Гену из ЖЭКа спросили ? )
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NewLife
1722266709
Осторожный флюгер, реагирует на малейший ветерок.
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Фердя
1722273495
Старый походу перегрелся на солнце и жаре, конкурентов у Зенита уже 6 лет нет и походу ещё долго не будет! Газовое облако, как подушка безопасности … предохраняет Зенит!
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АлексМак
1722275868
взбрендил на старости. Конкурировать может только за право остаться, в матчах на вылет в пердив.
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алдан2014
1722309439
Гена ,как всегда,флюгер. Сегодня одно, завтра противоположное
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evgevg13
1722318356
Смешно...
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