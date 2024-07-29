Орлов заявил о способности «Спартака» конкурировать с «Зенитом» за чемпионство

Комментатор Геннадий Орлов видит чемпионский потенциал у «Спартака».

«Третьим конкурентом «Зенита» в сезоне наряду с «Динамо» и ЦСКА может стать «Спартак».

Я согласен со Станковичем, который сказал: «У нас есть игроки, способные делать разницу на поле и забивать». И Угальде с 14-й попытки забил-таки. И Барко – хорошее приобретение, в первом же матче отличился. Хотя в «Спартаке» бывали такие истории. Ларссон, сын знаменитого футболиста, мне поначалу очень нравился, а потом погас. Это от тренера зависит – он должен создавать такие условия, чтобы футболист совершенствовал свою игру.

Ну «Спартак» пусть сам разбирается. У них там всe закрыто. Во всяком случае, игроки у них хорошие. Осталось поставить игру. Бывали случаи, когда футболисты приходили в «Спартак» и начинали хуже играть. Это неправильно, так не должно быть», – сказал Орлов.