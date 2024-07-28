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Обзор матча «Химки» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
Обзор матча «Химки» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
28 июля 2024, 16:49
1
«Спартак»
в гостевом матче одержал победу над «Химками» в рамках 2 тура РПЛ, итоговый счет 3:1.
Источник:
МАТЧ ПРЕМЬЕР
Россия. Премьер-лига
Спартак
Химки
Комментарии (1)
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Александр-Каратеев-yandex
1722175499
Спартак с победой! Барко топ - был лучшим, хорошее приобретение.
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