Галактионов рассказал о серьезном разговоре с «Локо» после поражения от «Динамо»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов провел разговор с командой после матча 2-го тура РПЛ против «Динамо» (1:3).

«Мы поговорили достаточно серьeзно на тему того, что после перерыва мы вышли из раздевалки с преимуществом, с быстрыми контратаками и хорошими выходами, когда у тебя выходит один на один Самошников, Сарвели, и ещe моменты есть. Начинаешь нагнетать, начинаешь искать баланс, у тебя всe получается.

И когда тебе забивают с трeх метров в дерби – этого нельзя допускать. Здесь должна быть вся работа команды, начиная от вратарской линии, от тех футболистов, которые зонно играют, и до тех игроков, которые действуют персонально. Это внутренняя ответственность.

Мы вот это проговорили, потому что мы уже не детская спортивная школа. Мы бьeмся за очки. В такие моменты нужно держать концентрацию. Мы можем говорить как угодно: матч неиспользованных возможностей, сколько у нас было штанг и перекладин, сколько мы выходили один в один – итоговый результат есть. Об этом мы, конечно, побеседовали с ребятами», – сказал Галактионов.