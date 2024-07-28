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  • Галактионов рассказал о серьезном разговоре с «Локо» после поражения от «Динамо»

Галактионов рассказал о серьезном разговоре с «Локо» после поражения от «Динамо»

28 июля 2024, 10:28
5

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов провел разговор с командой после матча 2-го тура РПЛ против «Динамо» (1:3).

«Мы поговорили достаточно серьeзно на тему того, что после перерыва мы вышли из раздевалки с преимуществом, с быстрыми контратаками и хорошими выходами, когда у тебя выходит один на один Самошников, Сарвели, и ещe моменты есть. Начинаешь нагнетать, начинаешь искать баланс, у тебя всe получается.

И когда тебе забивают с трeх метров в дерби – этого нельзя допускать. Здесь должна быть вся работа команды, начиная от вратарской линии, от тех футболистов, которые зонно играют, и до тех игроков, которые действуют персонально. Это внутренняя ответственность.

Мы вот это проговорили, потому что мы уже не детская спортивная школа. Мы бьeмся за очки. В такие моменты нужно держать концентрацию. Мы можем говорить как угодно: матч неиспользованных возможностей, сколько у нас было штанг и перекладин, сколько мы выходили один в один – итоговый результат есть. Об этом мы, конечно, побеседовали с ребятами», – сказал Галактионов.

  • У «Локо» после 2 туров 3 очка.
  • Галактионов в команде почти 2 года.
  • «Локо» не брал РПЛ с 2018 года.

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Источник: официальный сайт «Локомотива»
Россия. Премьер-лига Локомотив Галактионов Михаил
Комментарии (5)
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Паровозов
1722152845
Ну хотя бы нет безнадеги, свои очки ещё возьмём в чемпионате.
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Spartak_forv@
1722157073
Смотрелись прилично,много моментов,понравились розыгрыши,индивидуальные проходы. Нужно подтягивать реализацию и усилиться,хотя бы точечно в нападении
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mutabor0992
1722159172
Я им сказал:"Уууу!"А они мне ответили:"Аааа!"
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zigbert
1722177124
Да по игре Локомотив смотрелся прилично. А победы придут.
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Антибиотик
1722182182
Пока у нас в забивалах Сулейманов, то все старания команды бесполезны. Реализовывать моменты некому. Воробьев тоже по пояс зацементирован.
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