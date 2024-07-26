Мостовой одним словом охарактеризовал трансфер Барко в «Спартак»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал переход Эсекьеля Барко в московский клуб. Он назвал этот трансфер безумством.

«Об этом парне я ничего не знаю, нужно смотреть его в деле. Может быть, и нормальный игрок. Тем более 25 лет, это хорошо. Но сумма трансфера очень большая. Команда не играет в еврокубках, и такие деньги за игрока… Для чего? Для чемпионата? Мое мнение: какое‑то безумство все это», – сказал Мостовой.

«Спартак» заплатил за Барко 14 миллионов евро.

Аргентинский полузащитник подписал контракт на три года.

Его статистика в «Ривер Плейт»: 17 голов и 19 ассистов в 127 матчах.

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