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  • Мостовой одним словом охарактеризовал трансфер Барко в «Спартак»

Мостовой одним словом охарактеризовал трансфер Барко в «Спартак»

26 июля 2024, 02:20
14

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал переход Эсекьеля Барко в московский клуб. Он назвал этот трансфер безумством.

«Об этом парне я ничего не знаю, нужно смотреть его в деле. Может быть, и нормальный игрок. Тем более 25 лет, это хорошо. Но сумма трансфера очень большая. Команда не играет в еврокубках, и такие деньги за игрока… Для чего? Для чемпионата? Мое мнение: какое‑то безумство все это», – сказал Мостовой.

  • «Спартак» заплатил за Барко 14 миллионов евро.
  • Аргентинский полузащитник подписал контракт на три года.
  • Его статистика в «Ривер Плейт»: 17 голов и 19 ассистов в 127 матчах.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Барко Эсекьель Мостовой Александр
Комментарии (14)
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serhio80
1721951770
Мое мнение: какое‑то безумство этот мостовой и матч тв)))
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GermanVo
1721952300
Купили бы дешевого, сказал бы, что опять Спартак купил никому ненужный шлак. Взяли бы каких-нибудь молодых игроков из России, сказал бы, что с такими игроками за чемпионство не поборешься. Что не возьми, Мостовой всё равно осудит. Человек такой, с запашком.
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алдан2014
1721954177
Александр Мостовой,купить-продать за такие бабки ,это привилегия толстосумов. Если парень заиграет,то и отлично,нет,так ведь ни ты и не я вложились,что считать то чужие деньги? Мы ждём зрелище и побед. А ты бы Саша ,полезным бы чем занялся,мальчишек потренировал,что ли. Или не царское дело?
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slavа0508
1721967306
Что . языком то трепать . посмотрим . что за игрок . потом и поговорим .
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Давид59
1721969265
Одним словом? Я их 47 насчитал. Но причём тут еврокубки? Значит без них нельзя такие суммы тратить? Я тут совсем логики не вижу.
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zigbert
1721969638
Зачем делать выводы если сам не видел этого игрока в деле.
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bashnat013
1721972393
Думаю если бы Мостовой его и увидел бы в деле все равно бы обосрал
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ivany4
1721975675
И в этом весь мост - Об этом парне я ничего не знаю... Но обязательно выскажусь.)) Для высказывательщиков - Сильные стороны Эсекьеля — креатив и в первую очередь дриблинг. В прошлом году стал седьмым дриблером в мире среди игроков старше 23 лет. Барко увереннее чувствует себя на позиции плеймейкера под нападающим, может играть слева в атаке или в центре. И это при росте 167.
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...короче
1721976309
...писарчуки, если нужно засрать тему негативом, звоните Саше, он поможет...
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шахта Заполярная
1721985801
Ну ни кого не интересуют другие клуб, так как Спартак. Дешево плохо, зажали деньги, взяли хлам, дорого, плохо, зачем потратились, ведь в еврокубков нет. Вы уж определитесь господа мостовые и им подобные кого брать, если не можете, тогда отстаньте от Спартака и перейдите на другие клубы их еще 15. Ждем губу, что оно нам споет или какие стихи вспомнит
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