«Краснодар» намерен приобрести аргентинского защитника Бустоса

Правый защитник «Интернасьонала» Фабрисио Бустос может перебраться в «Краснодар».
По сведениям бразильских СМИ, боссы «Краснодара» определили 28-летнего аргентинца в качестве приоритетного усиления обороны.
- Фабрисио Бустос защищает цвета «Интернасьонала» с 2022 года.
- В майке бразильского коллектива футболист 130 поединков во всех соревнованиях. В них он сумел отметиться 6 голами и 12 ассистами.
- Авторитетный портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Бустоса в 7 млн евро.
Источник: UOL