Тренер «Зенита» прокомментировал потенциальный трансфер Соболева

Вильям, ассистент главного тренера «Зенита» Сергея Семака, высказался о вероятном трансфере в команду форварда «Спартака» Александра Соболева.

«Соболев – игрок «Спартака», мы о футболистах других клубов ничего не комментируем. Сергей Богданович сказал, что мы ищем нападающего с такими данными, поэтому кандидатур здесь много.

Посмотрим, кого получится приобрести. Соболев, конечно, хороший футболист – он забивает и создает острые моменты у ворот соперника. Поэтому как футболист, он, конечно, хороший.

Сможет ли Александр выиграть конкуренцию у Матео Кассьерры? Пока он не выигрывает, потому что он не наш игрок, так что здесь мне тоже нечего сказать», – сказал Вильям Оливейра.