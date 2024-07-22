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  • Артига хочет пригласить в «Химки» звезду футбола, чтобы остановить гегемонию «Зенита»

Артига хочет пригласить в «Химки» звезду футбола, чтобы остановить гегемонию «Зенита»

22 июля 2024, 15:44
13

Главный тренер «Химок» Франк Артига рассказал, как можно остановить «Зенит».

Испанский специалист в шутку заявил, что готов для этого пригласить в подмосковный клуб Лионеля Месси.

– У «Зенита» сумасшедшие трансферы – как против них можно бороться?

– Я не люблю говорить о других игроках, думаю только о том, как сделать так, чтобы наша команда улучшалась и играла лучше.

– Может, вы пригласите Месси, чтобы остановить «Зенит»? У вас с ним есть связь.

– Да, можно попробовать. Сегодня позвоню Месси и приглашу его в «Химки», чтобы помог нам.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Химки Зенит Месси Лионель Артига Франк
Комментарии (13)
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acor94
1721652405
Бомба на серьёзных щщах пишет в заголовке об этом. Я сегодня буду разносить редакторов. Во первых ему предложили, сам он такого не говорил, во вторых нет слова хочет, в третьих Месси уже давно не звезда, в четверых это явно юмор, который вам, мамкиным журналистам, не понять.
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Barmaleushka
1721655283
Бэтмена купите или супермена .
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...короче
1721655529
...редактор, давай ещё перед подобными заголовками запускать, как в начале 20-го века - "Сенсация-Сенсация!!!"...
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Spirit_78
1721656187
Дзюбу пусть берут. Он не только звезда, ещё и супергерой.
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subbotaspartak
1721661291
Чего-нибудь наХимичат...
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Troyz
1721663194
Играть всё равно будет Садыгов)
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mikatv
1721665573
сами спрашиваем, сами отвечаем, сами выносим в заголовок, сами читаем Тащусь от Бомбардира
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paracetamol
1721667805
Смешно, Месси уже на костылях ходит!
Ответить
Александр.Т.
1721667835
Пенальти игроков научи бить
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