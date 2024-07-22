Артига хочет пригласить в «Химки» звезду футбола, чтобы остановить гегемонию «Зенита»

Главный тренер «Химок» Франк Артига рассказал, как можно остановить «Зенит».

Испанский специалист в шутку заявил, что готов для этого пригласить в подмосковный клуб Лионеля Месси.

– У «Зенита» сумасшедшие трансферы – как против них можно бороться?

– Я не люблю говорить о других игроках, думаю только о том, как сделать так, чтобы наша команда улучшалась и играла лучше.

– Может, вы пригласите Месси, чтобы остановить «Зенит»? У вас с ним есть связь.

– Да, можно попробовать. Сегодня позвоню Месси и приглашу его в «Химки», чтобы помог нам.