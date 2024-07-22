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«Старая и медленная команда»: Ловчев – о «Спартаке»

22 июля 2024, 11:32
51

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал поражение команды от «Оренбурга».

  • Московский клуб проиграл со счетом 0:2 в 1-м туре РПЛ.
  • Эта игра была дебютной для Деяна Станковича на посту главного тренера «Спартака».

«Спартак» был совершенно невнятен. Матч с «Оренбургом» – зеркало для Станковича, в котором он увидит, что представляет его команда и какой футбол она показала. А она ничего не показала. Была какая‑то старая и медленная команда.

Вот мне 75 лет, и у меня было впечатление, что футболистам «Спартака» уже по 80», – сказал Ловчев.

  • Во 2-м туре «Спартак» сыграет на выезде с «Химками».

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Ловчев Евгений
Комментарии (51)
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evgevg13
1721637705
Да что же вы по первому туру все судите. По этой логике КС сейчас необходимо отправить как минимум во 2-ю лигу, а Зениту повесить золотые медали и закончить чемпионат
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oyabun
1721638708
Конечно, не стоит судить по первой же игре. Но невольно закрадывается мысль "А не поторопились ли менять Слишковича на Станковича?"
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ivany4
1721639574
В прошлом сезоне Ловчев валил Абаскаля. Получилось. Но при этом, все игроки были не причем по большому счету. Новый сезон, новый тренер, игроки те же. Вот только почему-то они оказались старыми и медленными. У меня нет логики в понимании Ловчева. Но при этом я вижу, да и не только я, что у нас уже третий сезон нет лидера, нет дирижера, нет управляемости команды в игре, нет стабильности и развития игроков. Думаю, что решив одну из проблем, ситуацию не исправишь. Нужна работа всего клуба над решением проблем.
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andr45
1721640851
«Старая и медленная команда» бездарей, склочников и интриганов) Гнать к черту шестерок джикии из клуба с волчьими билетами. Оставшихся в ТАРАСОВКУ на ежедневные пятнадцатикилометровые кроссы с ускорениями по 400 и 200 м. А перед матчем мазать всем задницы скипидаром)
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алдан2014
1721641313
Не люблю высказывания ловчева,но тут он прав
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DVOK68
1721643150
По 80 уже в ином мире на трибунах собираются,но на нас,любителей пожилых и не очень,кои по воскресеньям собираются на школьном поле-похожи. Ну побыстрее нас конечно,потехничнее...что есть то есть) С Химками матч определяющим будет-проиграем,значит так и пойдёт до зимы,выиграем-тогда оренбургская игра моментально забудется,и не скоро повторится,надеюсь. Работайте.
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mahan
1721648193
Это точно. Пригласите лучше ветеранов из 90-х они хоть и в возрасте, но сыграют 100% лучше чем эти днари которые сейчас в составе.
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Cleaner
1721650511
Тренер новый, а команда действительно СТАРАЯ. С этой командой никакой тренер ничего поделать не сможет. Игрокам РЕАЛЬНО ПОФИГ на результаты и на болельщиков. Контракт со Спартаком подписан, бабло капает, а на остальное им НАПЛЕВАТЬ...(((
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Spartak_forv@
1721653605
От перестановки слагаемых сумма не меняется!!!
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