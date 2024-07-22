«Старая и медленная команда»: Ловчев – о «Спартаке»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал поражение команды от «Оренбурга».

Московский клуб проиграл со счетом 0:2 в 1-м туре РПЛ.

Эта игра была дебютной для Деяна Станковича на посту главного тренера «Спартака».

«Спартак» был совершенно невнятен. Матч с «Оренбургом» – зеркало для Станковича, в котором он увидит, что представляет его команда и какой футбол она показала. А она ничего не показала. Была какая‑то старая и медленная команда.

Вот мне 75 лет, и у меня было впечатление, что футболистам «Спартака» уже по 80», – сказал Ловчев.