Черчесов – о проблемах «Спартака»: «Просто меня там нет»

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов высказался о проблемах «Спартака».

В 1-м туре РПЛ москвичи проиграли «Оренбургу» (0:2).

«Я не смотрел игру «Спартака» и «Оренбурга». Но меня не футбол интересует, а как они играют, во что. Следующие игры буду смотреть, просто сегодня так получилось, что я по своим «казахским делам» был занят.

Который год я себя спрашиваю: в России прошел чемпионат мира, есть центральный защитник Илья Кутепов. Я подумал, что Кутепов и Георгий Джикия – два центральных защитника сборной на года. В итоге ни одного, ни второго нет. У одного с Доменико Тедеско проблемы, у другого – с Гильермо Абаскалем.

Сейчас не дай бог еще Антон Зиньковский (уйдет). Где‑то недавно прочитал про Зиньковского, что им недовольны и хотят куда‑то отдавать. Максим Глушенков не заиграл в «Спартаке», а сейчас он лучший игрок. Надо как‑то немножко иначе относиться к своим футболистам. Не по голове их гладить, боже упаси. Просто меня там нет», – сказал Черчесов.