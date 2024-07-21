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Черчесов – о проблемах «Спартака»: «Просто меня там нет»

21 июля 2024, 22:56
7

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов высказался о проблемах «Спартака».

  • В 1-м туре РПЛ москвичи проиграли «Оренбургу» (0:2).

«Я не смотрел игру «Спартака» и «Оренбурга». Но меня не футбол интересует, а как они играют, во что. Следующие игры буду смотреть, просто сегодня так получилось, что я по своим «казахским делам» был занят.

Который год я себя спрашиваю: в России прошел чемпионат мира, есть центральный защитник Илья Кутепов. Я подумал, что Кутепов и Георгий Джикия – два центральных защитника сборной на года. В итоге ни одного, ни второго нет. У одного с Доменико Тедеско проблемы, у другого – с Гильермо Абаскалем.

Сейчас не дай бог еще Антон Зиньковский (уйдет). Где‑то недавно прочитал про Зиньковского, что им недовольны и хотят куда‑то отдавать. Максим Глушенков не заиграл в «Спартаке», а сейчас он лучший игрок. Надо как‑то немножко иначе относиться к своим футболистам. Не по голове их гладить, боже упаси. Просто меня там нет», – сказал Черчесов.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Казахстан. Премьер-лига Казахстан Спартак Черчесов Станислав
Комментарии (7)
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serhio80
1721594808
ты уже тут был, больше не нужен
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VVM1964
1721595675
Займись лучше своей работой в Казахстане, тебя здесь нет и слава Богу, ты уже БЫЛ ... (
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yorgenbarenz
1721627279
Там Байден с гонки снялся.Хороший вратарь....
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Garrincha58
1721629999
Стас ты везде успеваешь и у нас и в Казахстане и на ТВ и на тренировке Зенита и на братском Кубке короче пора уже в Спартак что ли может и будет какая никакая польза а то эти варяги не понимают народного эпоса Спартака
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DOCTOR PENALTY
1722084520
Обычно хорошо там, где нас нет, а тут наоборот. )""
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