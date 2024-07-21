«Оренбург» пошел в баню после победы над «Спартаком»

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия поддержал инициативу своего капитана после матча 1-го тура РПЛ против «Спартака» (2:0).
- Андрей Малых решил отпраздновать победу в бане.
– Я очень доволен игрой и рад за болельщиков. Команда отработала «на ура» и заработала важные три очка. Думаю, что зрители насладились матчем.
– Вам что‑нибудь известно об обещании Андрея Малых? Накануне матча он сказал, что если команда победит, то он ведет всех в баню.
– Да, это здорово! Тогда все пойдем.
- «Оренбург» дважды забил во 2-м тайме.
- У «Спартака» во 2-м туре матч с «Химками».
Источник: «Матч ТВ»