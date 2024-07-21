«Оренбург» пошел в баню после победы над «Спартаком»

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия поддержал инициативу своего капитана после матча 1-го тура РПЛ против «Спартака» (2:0).

Андрей Малых решил отпраздновать победу в бане.

– Я очень доволен игрой и рад за болельщиков. Команда отработала «на ура» и заработала важные три очка. Думаю, что зрители насладились матчем.

– Вам что‑нибудь известно об обещании Андрея Малых? Накануне матча он сказал, что если команда победит, то он ведет всех в баню.

– Да, это здорово! Тогда все пойдем.