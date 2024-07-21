В клубе из Брянской области рассказали, как у них оказался экс-игрок «Арсенала» и сборной Бразилии

Переводчик «Сокола» (Сельцо) Артем Ан прояснил участие в чемпионате Брянской области бывшего защитника «Арсенала» и сборной Бразилии Андре Сантоса.

«Все получилось авантюрно. В нашем клубе работает очень активная SMM-служба. Они в один момент решили написать всем известным иностранным футболистам, которые посещали Москву, и готовы были это сделать еще раз. Написали очень многим, никто не отвечал, кроме Сантоса. После этого стал выстраиваться диалог, плюс сам игрок был не против принять участие в матче.

У Андре сейчас в Москве запускается свой проект, поэтому он прилетел в Москву на переговоры. При этом никто не верил, что Андре сыграет за нас, даже когда он попал в заявку нашего клуба на чемпионат Брянской области. В итоге футболист сыграл за нас, это авантюра обернулась успехом», – сказал Ан.