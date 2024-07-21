Клуб Медиалиги планирует подписать Дзюбу

Медийный ФК «10» прорабатывает вопрос с приглашением форварда Артема Дзюбы. Им занимается куратор клуба Азамат Мусагалиев, знакомый с игроком по совместным рекламным съемкам.
Азамат уже провел консультации с лидерами команды насчет приглашения Дзюбы.
- В сезоне-2023/24 Артем Дзюба провел 26 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 4 результативные передачи.
- Он покинул клуб по окончании сезона и находится в статусе свободного агента.
- Ранее Мусагалиев приглашал в «10» Леонида Слуцкого.
Источник: Legalbet