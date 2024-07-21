Клуб Медиалиги планирует подписать Дзюбу

Медийный ФК «10» прорабатывает вопрос с приглашением форварда Артема Дзюбы. Им занимается куратор клуба Азамат Мусагалиев, знакомый с игроком по совместным рекламным съемкам.

Азамат уже провел консультации с лидерами команды насчет приглашения Дзюбы.