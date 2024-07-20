Суперкомпьютер назвал фаворита РПЛ-2024/25 – клуб лидирует с огромным отрывом

Суперкомпьютер аналитической фирмы Opta Sports оценил шансы на победу клубов РПЛ в новом сезоне.
«Зенит» является явным фаворитом. Вероятность очередного чемпионства петербургского клуба составляет 49,9%.
На втором месте – ЦСКА (13,1%). Третье место у «Локомотива» (11,9%).
1. «Зенит» – 49,9%;
2. ЦСКА – 13,1%;
3. «Локомотив» – 11,9%;
4. «Краснодар» – 9,2%;
5. «Спартак» – 8,9%;
6. «Динамо» – 5,1%;
7. «Ростов» – 0,6%;
8-10. «Рубин» – 0,3%;
8-10. «Химки» – 0,3%;
8-10. «Оренбург» – 0,3%;
11. «Ахмат» – 0,2%;
12. «Крылья Советов» – 0,1%;
13-16. «Акрон» – 0%;
13-16. «Динамо» Махачкала – 0%;
13-16. «Факел» – 0%;
13-16. «Пари НН» – 0%.
Источник: Opta Sports