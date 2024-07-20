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  • Суперкомпьютер назвал фаворита РПЛ-2024/25 – клуб лидирует с огромным отрывом

Суперкомпьютер назвал фаворита РПЛ-2024/25 – клуб лидирует с огромным отрывом

20 июля 2024, 17:29
10

Суперкомпьютер аналитической фирмы Opta Sports оценил шансы на победу клубов РПЛ в новом сезоне.

«Зенит» является явным фаворитом. Вероятность очередного чемпионства петербургского клуба составляет 49,9%.

На втором месте – ЦСКА (13,1%). Третье место у «Локомотива» (11,9%).

1. «Зенит» – 49,9%;
2. ЦСКА – 13,1%;
3. «Локомотив» – 11,9%;
4. «Краснодар» – 9,2%;
5. «Спартак» – 8,9%;
6. «Динамо» – 5,1%;
7. «Ростов» – 0,6%;
8-10. «Рубин» – 0,3%;
8-10. «Химки» – 0,3%;
8-10. «Оренбург» – 0,3%;
11. «Ахмат» – 0,2%;
12. «Крылья Советов» – 0,1%;
13-16. «Акрон» – 0%;
13-16. «Динамо» Махачкала – 0%;
13-16. «Факел» – 0%;
13-16. «Пари НН» – 0%.

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Источник: Opta Sports
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (10)
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Mirak92
1721486218
Наркомания .пальцем в небо .Не возможно предсказать поведение людей . То что Зенит фаворит .да ,остальное ,после 20 тура минимум ,смотреть надо
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val69
1721487055
Даже суперкомпьютер берëт на лапу...
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neim
1721489196
Надо заскринить, а потом этому компьютеру в морду натыкать его прогнозами ))).
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vadikrew
1721489419
Как не прискорбно это признавать, но всё таки кто-то считает, что в этом сезоне будет хоть что-то отдалённо похожее на прошлый чемпионат? Тут и мазать нигде не надо, глядя на составы команд и тренерские штабы. А по предсезонке спартака (то, что я видел) и их трансферам, они даже вторыми не хотят стать. Прям капец как не хотят. Че хочет сделать спортдир из команды?
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acor94
1721493142
Более того, мы фавориты и за 2 место. 21%, больше чем у всех))
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Mirak92
1721494023
И почему Ахмат ниже Химок и Оренбурга ?Я уверен ,что они будут в 10 .Они это показывают раз за разом
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R_a_i_n
1721494247
Ну еще-бы суперкомпьютер другие результаты выдал. Иначе ему транзисторы повыдирают)
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