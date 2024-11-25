Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Соболев рассказал, что его подвигло пожертвовать 500 тысяч рублей пострадавшим в «Крокусе»

    Соболев рассказал, что его подвигло пожертвовать 500 тысяч рублей пострадавшим в «Крокусе»

    Форвард «Зенита» Александр Соболев на клубном ютуб-канале прокомментировал свой весенний благотворительный поступок.

    • Соболев после теракта в «Крокус Сити Холле» пожертвовал 500 тысяч рублей.
    • Трагедия произошла 22 марта.
    • Погибли 145 человек, ранен 551.

    – Я приведу пример. Трагедия, которая произошла в «Крокусе». Вот просто так совпало, когда открыли сбор. И я просто… Ну что в моей голове было? Я сидел в социальных сетях и увидел у какого-то блогера, не помню у кого, что сбор открыли. И он туда перевeл деньги.

    Я просто это увидел у него. И думаю, я тогда тоже переведу. И выложил это тоже. Почему выложил. Я случайно это увидел. Думаю, блин, может быть, если я это увидел у него, может быть, если я выложу, люди тоже это увидят. Ну и как бы вот я выложил, и, конечно, началось это…

    – И что было? Что за реакция? Что это для хайпа?

    – Ну что, да, конечно.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

    Новости по теме
    Титов объяснил, почему не осуждает Соболева за трансфер из «Спартака» в «Зенит» 2
    Соболев: «Играешь хорошо – тебя превозносят, оступаешься – сразу идет критика» 7
    Соболев объяснил свое пристрастие к компьютерным играм
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:12
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 