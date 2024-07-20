Мостовой назвал фаворита в матче «Крылья Советов» – «Зенит»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 1-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Зенитом».

«Зенит» будет однозначным фаворитом в матче с «Крыльями» после того, что я увидел в первом тайме Суперкубка.

«Зениту» нужно учесть ошибки прошлого сезона. До 10-го тура они вообще были где-то на третьем месте. Надо посмотреть первые несколько туров, чтобы понимать, кто в каком состоянии. Я не видел, как играют «Крылья», но «Зенит», так или иначе, фаворит», – сказал Мостовой.