«ПСЖ» назвал сумму трансфера Угарте для «МЮ»

«ПСЖ» просит 70 миллионов евро за трансфер полузащитника Мануэля Угарте. По данным L’Equipe, парижане не хотят терять деньги на футболисте, которого купили за 60 миллионов евро у «Спортинга» год назад.
«Манчестер Юнайтед» не готов заплатить такую сумму сразу, поэтому рассматривает возможность взять 23-летнего уругвайца в аренду с правом выкупа.
Ранее стало известно, что «МЮ» согласовал личный контракт с Угарте.
- В прошлом сезоне он провел за «ПСЖ» 37 матчей, сделал 3 голевые передачи.
- Его контракт с парижанами рассчитан до 2028 года.
- Transfermarkt оценивает игрока в 45 миллионов евро.
Источник: L’Equipe