Менеджеры «Реала» и других клубов считают, что «МЮ» переплатил за Йоро

Суммы, фигурирующие в соглашении между «Манчестер Юнайтед», «Лиллем» и 18-летним защитником Лени Йоро вызвали удивление у менеджеров «Реала» и других команд, претендовавших на игрока.
Источник The Athletic в мадридском клубе заявил: «Он заработает много денег». Некоторые клубы считают, что манкунианцы потратили слишком много денег на Лени, несмотря на его потенциал.
Сообщается, что Омар Беррада, новый генеральный директор «МЮ», был «одержим» покупкой Йоро и очень хотел опередить «Реал». Он вел переговоры на заключительном этапе.
The Athletic утверждает, что «Реал» был готов купить футболиста максимум за 30 миллионов евро и надеялся, что желание защитника играть в составе победителей Лиги чемпионов вынудит французскую команду сделать скидку.
Также на 18-летнего игрока претендовали «Ливерпуль» и «ПСЖ». Мерсисайдцам было сказано, что Йоро хочет, чтобы ему гарантировали игровое время, и английский клуб на это не согласился.
- Йоро подписал контракт с «МЮ» до 2029 года.
- Сообщалось, что английский клуб заплатил «Лиллю» 62 миллиона евро плюс предусмотрено еще 8 миллионов евро бонусами.