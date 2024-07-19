Менеджеры «Реала» и других клубов считают, что «МЮ» переплатил за Йоро

Суммы, фигурирующие в соглашении между «Манчестер Юнайтед», «Лиллем» и 18-летним защитником Лени Йоро вызвали удивление у менеджеров «Реала» и других команд, претендовавших на игрока.

Источник The Athletic в мадридском клубе заявил: «Он заработает много денег». Некоторые клубы считают, что манкунианцы потратили слишком много денег на Лени, несмотря на его потенциал.

Сообщается, что Омар Беррада, новый генеральный директор «МЮ», был «одержим» покупкой Йоро и очень хотел опередить «Реал». Он вел переговоры на заключительном этапе.

The Athletic утверждает, что «Реал» был готов купить футболиста максимум за 30 миллионов евро и надеялся, что желание защитника играть в составе победителей Лиги чемпионов вынудит французскую команду сделать скидку.

Также на 18-летнего игрока претендовали «Ливерпуль» и «ПСЖ». Мерсисайдцам было сказано, что Йоро хочет, чтобы ему гарантировали игровое время, и английский клуб на это не согласился.