Газзаев назвал шесть клубов, которые будут бороться за призовые места в РПЛ

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев поделился ожиданиями от предстоящего сезона.

Новый сезон РПЛ стартует в субботу, 20 июля.

– Можно судить о перспективах команд в следующем сезоне по матчу за Суперкубок?

– Сейчас прогнозировать результаты сезона нет никакого смысла. Нельзя судить по одной игре. Думаю, что за призовые места будут бороться «Зенит», «Краснодар», «Динамо», «Спартак» «Локомотив» и ЦСКА.

В матче за Суперкубок «Зенит» был сильнее, но говорить о долгосрочных перспективах команд нет никакого смысла.