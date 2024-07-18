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  • Газзаев назвал шесть клубов, которые будут бороться за призовые места в РПЛ

Газзаев назвал шесть клубов, которые будут бороться за призовые места в РПЛ

18 июля 2024, 23:26
10

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев поделился ожиданиями от предстоящего сезона.

Новый сезон РПЛ стартует в субботу, 20 июля.

– Можно судить о перспективах команд в следующем сезоне по матчу за Суперкубок?

– Сейчас прогнозировать результаты сезона нет никакого смысла. Нельзя судить по одной игре. Думаю, что за призовые места будут бороться «Зенит», «Краснодар», «Динамо», «Спартак» «Локомотив» и ЦСКА.

В матче за Суперкубок «Зенит» был сильнее, но говорить о долгосрочных перспективах команд нет никакого смысла.

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Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Краснодар Локомотив Динамо Краснодар Газзаев Валерий
Комментарии (10)
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Алим Терек
1721336394
Локо вряд-ли,без Глушенкова будут болтаться ровно в середине
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Max-Min-vkontakte
1721338369
Чтобы перечислить эти 6 команд, необязательно быть Газзаевым) Капитан очевидность, блин
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slavа0508
1721342857
Пять за места со 2 по 6 ...первое уже понятно у кого ...
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Spartak_forv@
1721372012
За чемпионство теоретически будут бороться 16 команд РПЛ,так что всё верно сказал.А юбилей у Зенита
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Антибиотик
1721385560
У Локомотива руководство неадекватное и преступное для команды. Предположу, что будем не выше седьмого, а пропустим вперед Ростов и Ахмат.
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