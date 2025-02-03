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  • Газзаев: «Дюков – достойнейший президент РФС, футбол у нас развивается»

Газзаев: «Дюков – достойнейший президент РФС, футбол у нас развивается»

Бывший тренер ЦСКА, сборной России Валерий Газзаев доволен, что Александр Дюков переизбран на новый президентский срок в РФС.

«Достойнейший президент Российского футбольного союза. 77 организаций выдвинули его, это говорит о большом доверии и о большой поддержке. В условиях изоляции он сделал все возможное, чтобы российский футбол процветал.

Чего стоят Кубок России и национальный чемпионат, где целых шесть команд претендуют на чемпионство. Все матчи непроходные. Это говорит о том, что футбол в нашей стране развивается», – сказал Газзаев.

  • Перевыборы Дюкова были безальтернативными.
  • Дюков в РФС с 2019 года.
  • Параллельно он возглавляет «Газпром нефть».

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Источник: «Р-Спорт»

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03.02.2025 15:50
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Комментарии (12)
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"supermax"
1738587522
11 ошибок в слове "деградирует"
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rash1959
1738587941
пёс-газай - достойнейший жополиз, нет в мире той жопы, к которой не приложилась эта псина.
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lek!
1738588078
Газзаев лукавишь собака , как в этом сезоне судейских ошибок Я не видал . В каком направлении он развивается ? Да и тошно смотреть на этот футбол , когда в наглую топят команды по слабее , которые дают бой так называемым топ командам России.
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FRZZ
1738588838
Футбол в нашей стране развивается?????
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...короче
1738588881
...всё просто шикарно, Валерий! Глава "Газпром Нефть" - он же и глава РФС! Ни кто и не спорит с тобой - шах и мат!)...
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Гор--google
1738588930
Лизанул,так лизанул.
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шахта Заполярная
1738589976
Пока ус не сбреешь, нет те бе веры, псом по жизни.
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Каратель помойников
1738592275
Газзаев: " Дюков – достойнейший президент РФС, конкурс жополизов объявляется открытым!"
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BRO_football
1738595925
Футбол деградирует с каждым годом, так же как и ты усатый маразматик. Газпровоские деньги на бразильских легионеров - это не развитие. Товарищеские матчи с Брунеем и Сирией, когда раньше играли с Бельгией и Данией - это не развитие. Хотелось бы примеров конкретных, в чём же развитие. А то это просто пустые слова.
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Александр.Т.
1738596166
Любит же он лизать
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