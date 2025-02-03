Газзаев: «Дюков – достойнейший президент РФС, футбол у нас развивается»

Бывший тренер ЦСКА, сборной России Валерий Газзаев доволен, что Александр Дюков переизбран на новый президентский срок в РФС.

«Достойнейший президент Российского футбольного союза. 77 организаций выдвинули его, это говорит о большом доверии и о большой поддержке. В условиях изоляции он сделал все возможное, чтобы российский футбол процветал.

Чего стоят Кубок России и национальный чемпионат, где целых шесть команд претендуют на чемпионство. Все матчи непроходные. Это говорит о том, что футбол в нашей стране развивается», – сказал Газзаев.