Газзаев: «Дюков – достойнейший президент РФС, футбол у нас развивается»

Бывший тренер ЦСКА, сборной России Валерий Газзаев доволен, что Александр Дюков переизбран на новый президентский срок в РФС.
«Достойнейший президент Российского футбольного союза. 77 организаций выдвинули его, это говорит о большом доверии и о большой поддержке. В условиях изоляции он сделал все возможное, чтобы российский футбол процветал.
Чего стоят Кубок России и национальный чемпионат, где целых шесть команд претендуют на чемпионство. Все матчи непроходные. Это говорит о том, что футбол в нашей стране развивается», – сказал Газзаев.
- Перевыборы Дюкова были безальтернативными.
- Дюков в РФС с 2019 года.
- Параллельно он возглавляет «Газпром нефть».