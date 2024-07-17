Мостовой назвал чемпиона РПЛ сезона-2024/25

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего сезона РПЛ.

По его мнению, чемпионом вновь станет «Зенит». Петербуржцы ранее обыграли в Суперкубке России «Краснодар» (4:2).

«В этом году, прежде чем прогнозировать тройку, надо подождать несколько туров. Все-таки произошло много изменений. Понятно, что после игры на Суперкубок огромный плюс «Зениту». Они просто размазали претендента на чемпионство. Это настораживает. Если «Зенит» так отвозил «Краснодар», то что будет с другими?! С полной уверенностью можно сказать, что «Зенит», если не потеряет игроков, будет номером один.

Остальные команды будут приближаться, но могут и не догнать. Пока от «Спартака» нечего ожидать. Однозначно, они при всем том, что у них творится на протяжении многих лет, обязаны быть в тройке. В «Спартак» вложено столько денег, что иначе быть не должно», – сказал Мостовой.