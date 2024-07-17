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Мостовой назвал чемпиона РПЛ сезона-2024/25

17 июля 2024, 18:28
18

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего сезона РПЛ.

По его мнению, чемпионом вновь станет «Зенит». Петербуржцы ранее обыграли в Суперкубке России «Краснодар» (4:2).

«В этом году, прежде чем прогнозировать тройку, надо подождать несколько туров. Все-таки произошло много изменений. Понятно, что после игры на Суперкубок огромный плюс «Зениту». Они просто размазали претендента на чемпионство. Это настораживает. Если «Зенит» так отвозил «Краснодар», то что будет с другими?! С полной уверенностью можно сказать, что «Зенит», если не потеряет игроков, будет номером один.

Остальные команды будут приближаться, но могут и не догнать. Пока от «Спартака» нечего ожидать. Однозначно, они при всем том, что у них творится на протяжении многих лет, обязаны быть в тройке. В «Спартак» вложено столько денег, что иначе быть не должно», – сказал Мостовой.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Мостовой Александр
Комментарии (18)
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Mirak92
1721230254
88%
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VVM1964
1721230573
С такими скупками всего и каждого мал мала интересного в РПЛ, с таким то составом... - можно сразу медальки повесить !!! Но почему то стыд за Зенит от этого не проходит, а только усиливается !!! )))
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Нуф-Нуф
1721230699
Очень стыдно за Синит!
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...короче
1721231738
...Саша, какой ты, нахер, прогнозист и тренер, если до сих пор не провел анализ игр Зенита в прошлом сезоне, которые они проигрывали, играли в ничью или минимально побеждали. Я думаю уже почти все тренеры, выводы сделали, естественно, кроме тебя-недоучки...
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SuperNils
1721231802
Очень стыдно за сраптак! сраптак - пичинён!
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Cleaner
1721232110
В Спартак ВЛОЖЕНО...)))
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FCSpartakM
1721234214
Как всегда бла бла про деньги. Открою тайну. В Динамо денег не меньше вложено. А по минусу в купле -продажи они даже обогнали Спартак. Но деньги вкладывают только в Спартак)
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slavа0508
1721234832
Ну здесь и без Санька всё понятно . даже дяде Пете бод забором ...
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Bozigit
1721242448
Футбольный Нострадамус). Вот этим занимайся. За чем лесть в тренера . Там гадать нельзя, там работать нужно)
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paracetamol
1721259862
Открыл Америку, мля, да все знают, что Зенит - чемпион!
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