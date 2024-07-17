Энцо Фернандес извинился перед игроками «Челси» за свое поведение

Полузащитник «Челси» и сборной Аргентины Энцо Фернандес попросил прощения перед одноклубниками.
Он извинился, разослав всем сообщение.
Ранее сообщалось, что «Челси» начал расследование со скандальным видео Энцо.
- Аргентинцы спели расистскую кричалку во время празднования победы в финале Кубке Америки. В ней они затрагивали происхождение родителей игроков сборной Франции.
- Фернандес вел трансляцию видео празднования, но через некоторое время прервал ее.
- Французские игроки «Челси» были возмущены поведением партнера по команде.
Источник: The Telegraph