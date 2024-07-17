Широков назвал самого яркого российского футболиста

Бывший игрок сборной России Роман Широков впечатлен выступлением зенитовца Максима Глушенкова.
«У Глушенкова нормальный дебют за «Зенит». Его и брали для этого, наверное, чтобы голы забивал и передачи отдавал.
Сможет ли он затмить Малкома? Надо смотреть, потенциал хороший у него. Думаю, его сейчас можно назвать самым ярким российским футболистом», – сказал Широков.
- «Зенит» купил Глушенкова у «Локомотива» за 6,3 миллиона евро.
- Максим оформил дубль в суперкубковом матче против «Краснодара» (4:2).
- На счету Глушенкова 2 матча за сборную России.
Источник: Legalbet