Широков назвал самого яркого российского футболиста

Бывший игрок сборной России Роман Широков впечатлен выступлением зенитовца Максима Глушенкова.

«У Глушенкова нормальный дебют за «Зенит». Его и брали для этого, наверное, чтобы голы забивал и передачи отдавал.

Сможет ли он затмить Малкома? Надо смотреть, потенциал хороший у него. Думаю, его сейчас можно назвать самым ярким российским футболистом», – сказал Широков.