Канчельскис рассказал о состоянии здоровья и причинах драки в баре

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал ситуацию с дракой в баре.
«Со мной все в порядке, все хорошо, бывали случаи похуже.
Вчера был футбол, финал есть финал, слово за слово, подрались, потасовки всегда бывают в этой жизни, ничего страшного нет. С моим здоровьем все хорошо, без больницы, никаких серьезных травм нет», – сказал Канчельскис ТАСС.
«Чувствую себя хорошо. Все живы и здоровы. Все нормально. Ничего страшного не случилось. Да, стычка действительно была, подрались. Но что раздувать? Разберемся.
Я себя чувствую хорошо. Надеюсь, у него все нормально. Футбол есть футбол. Мы болели за одну команду, люди за другую – ничего страшного нет», – сказал Канчельскис «Матч ТВ».
- Сообщалось, что драка произошла рано утром 15 июля в заведении на 1-й Тверской-Ямской улице в Москве.
- 55-летнему Канчельскису пришлось вызвать скорую помощь, однако от госпитализации он отказался.
Источник: ТАСС