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  • Канчельскис рассказал о состоянии здоровья и причинах драки в баре

Канчельскис рассказал о состоянии здоровья и причинах драки в баре

16 июля 2024, 09:27
12

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал ситуацию с дракой в баре.

«Со мной все в порядке, все хорошо, бывали случаи похуже.

Вчера был футбол, финал есть финал, слово за слово, подрались, потасовки всегда бывают в этой жизни, ничего страшного нет. С моим здоровьем все хорошо, без больницы, никаких серьезных травм нет», – сказал Канчельскис ТАСС.

«Чувствую себя хорошо. Все живы и здоровы. Все нормально. Ничего страшного не случилось. Да, стычка действительно была, подрались. Но что раздувать? Разберемся.

Я себя чувствую хорошо. Надеюсь, у него все нормально. Футбол есть футбол. Мы болели за одну команду, люди за другую – ничего страшного нет», – сказал Канчельскис «Матч ТВ».

  • Сообщалось, что драка произошла рано утром 15 июля в заведении на 1-й Тверской-Ямской улице в Москве.
  • 55-летнему Канчельскису пришлось вызвать скорую помощь, однако от госпитализации он отказался.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига
Комментарии (12)
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subbotaspartak
1721111904
А по сопатке!!!???
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Инсаров
1721114514
Считать по - нашему, мы выпили немного Не вру, ей Богу. Скажи, Серёга. А если б водку гнать не из опилок, То что б нам было с пяти бутылок....
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Spartak_forv@
1721115159
-Если драка неизбежна,надо бить первым! -А как понять,что драка неизбежна? -Если бить первым,то драка неизбежна
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rash1959
1721115609
Если "разберёмся", то зачем заяву на парня написал?
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nik55
1721115921
меньше пить надо
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...короче
1721115963
..."это" теперь здесь будет до первого тура чемпа?(...
Ответить
DOCTOR PENALTY
1721117966
Ну, вот и хорошо, можно снова в бар. )
Ответить
Сергей-Куприянов-vkontakt
1721118480
Я хотел бы жить в Лондоне)))
Ответить
mihail200606
1721118977
Взрослые люди...болели за разные команды...))
Ответить
JTherry
1721135427
сегодня несколько тг-каналов опубликовали фото Канчелы с фофаном под глазом ("бывало и хуже"), но всё нормально, "все живы-здоровы"...)) обычная драка пьяного дебошира из МЮ - "я уеду жить в Лондон..!")))
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