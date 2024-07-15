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  • Канчельскис – об избиении в баре: «Я дал отпор, но заявление в полицию написал»

Канчельскис – об избиении в баре: «Я дал отпор, но заявление в полицию написал»

15 июля 2024, 21:43
11

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал конфликт в баре. Спортсмена избили.

«Да, подрался в баре с одним человеком, знакомы мы или нет – раскрывать не буду. Просто не сошлись с ним во мнениях, не поделили вопрос личного характера. Со мной сейчас все хорошо, я в Москве, жив и здоров.

Пишут, что меня отправили в нокаут? Слушайте, если бы меня туда отправили, то я бы сейчас с вами не разговаривал. Повздорили, а я дал ответ и отпор. Не волнуйтесь, не из-за финала Евро подрались, ха-ха!

Это наши личные трения, но заявление на своего обидчика в полицию я написал. Что дальше и как – наше личное дело, не хочется это как-то афишировать. Возможен суд, и я буду ждать решения. Все будем делать в рамках закона», – сказал Канчельскис.

  • Несколько недель назад Канчельскиса уволили из киргизского «Мурас Юнайтед».
  • Будучи игроком, он выступал за «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Эвертон».
  • На бывшей супруге Канчельскиса сейчас женат российский певец Стас Михайлов.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Канчельскис Андрей
Комментарии (11)
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Spartak_forv@
1721069275
Подрался с Мостовым?
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MazaiNN
1721069292
Сижу с пивком, гляжу — стоят, Они стояли молча в ряд, Они стояли молча в ряд — Их было восемь...
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ScarlettOgusania
1721070283
не шляйся, Канчела по дурным шалманам, вроде babes never die!) может быть бо-бо!
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ss21
1721070977
Мусарнулся Андрей, теперь точно работу не найдет.
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ZAITZEFF2011
1721071604
Жив-здоров лежу в больнице...
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Инсаров
1721074154
Ночь , бар, фонарь, аптека. Опять я здесь лежу бухой. Не видно даже человека И пахнет водкой и мочой. Бухнёшь, начнёшь опять сначала. И повторится всё как встарь Портвейн, водяра, пиво, бабы. Аптека, улица, фонарь.
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ss21
1721076236
А какого он интересно суда ждет? Тут максимум административка. Человек доживет до седых волос, а мышление как у школоты.
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serhio80
1721080549
ну точно мостовой ему прописал)
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momwig_
1721144329
В нокаут ещё и не такое привидится. "Дал ответ и отпор"... Может и дал. Но теперь ему нужно успокоиться и узнать, как было на самом деле. Камеры были там?
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СанСанычЯ
1721151092
Мужики после драки один на один заяв не пишут!!! Стыдно...
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