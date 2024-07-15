Канчельскис – об избиении в баре: «Я дал отпор, но заявление в полицию написал»

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал конфликт в баре. Спортсмена избили.

«Да, подрался в баре с одним человеком, знакомы мы или нет – раскрывать не буду. Просто не сошлись с ним во мнениях, не поделили вопрос личного характера. Со мной сейчас все хорошо, я в Москве, жив и здоров.

Пишут, что меня отправили в нокаут? Слушайте, если бы меня туда отправили, то я бы сейчас с вами не разговаривал. Повздорили, а я дал ответ и отпор. Не волнуйтесь, не из-за финала Евро подрались, ха-ха!

Это наши личные трения, но заявление на своего обидчика в полицию я написал. Что дальше и как – наше личное дело, не хочется это как-то афишировать. Возможен суд, и я буду ждать решения. Все будем делать в рамках закона», – сказал Канчельскис.