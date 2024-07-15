Смолов раскрыл страну, куда его приглашали играть

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов сообщил, что его приглашали играть в Катар.
– Некоторое время назад агент Герман Ткаченко рассказывал о вашей возможной перспективе оказаться в клубе Азии или США. Сейчас планы поменялись?
– Кстати, по поводу продолжения карьеры за рубежом, был один потенциальный вариант в Катаре, но его не рассматривал, потому что есть определeнные цели. Решил остаться в России.
- Смолов в составе «Краснодара» дважды становился лучшим бомбардиром РПЛ.
- Федор играл в Европе за «Сельту» и «Фейеноорд».
- Ранее Смолов играл за сборную России.
Источник: «Чемпионат»