Смолов раскрыл страну, куда его приглашали играть

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов сообщил, что его приглашали играть в Катар.

– Некоторое время назад агент Герман Ткаченко рассказывал о вашей возможной перспективе оказаться в клубе Азии или США. Сейчас планы поменялись?

– Кстати, по поводу продолжения карьеры за рубежом, был один потенциальный вариант в Катаре, но его не рассматривал, потому что есть определeнные цели. Решил остаться в России.