Король Великобритании поддержал сборную Англии после поражения от Испании

Король Великобритании Карл III отреагировал на поражение англичан в финале Евро-2024.

«Несмотря на то, что победа ускользнула от вас этим вечером, тем не менее, мы с женой и со всей моей семьeй и призываем вас и тех, кто вас поддерживает, держать голову высоко. Все, кто принимал участие в спортивных соревнованиях разного уровня, знают, насколько тяжелым может быть такой итог, когда трофей был так близок, и присоединятся ко мне в выражении искренних соболезнований, хотя мы и поздравляем Испанию.

Пожалуйста, помните, что выход в финал чемпионата Европы сам по себе является действительно великим достижением. Это гордость нации. Продолжайте болеть за «трeх львов» сегодня и при множестве триумфальных побед, которые ждут вас впереди», – заявил Карл III.

Англия была посеяна в один квартет со Словенией, Данией и Сербией. В трех раундах группового раунда коллектив Гарета Саутгейта заработал 5 турнирных баллов.

Англичане минимально обыграли сербов (1:0) и разошлись миром с Данией (1:1) и Словенией (0:0).

В первом раунде плей-офф Англия с огромным трудом прошла Словакию (2:1). Ничью в основное время спас Джуд Беллингем. А в овертайме победный гол в ворота словаков отправил Гарри Кейн.

В четвертьфинальном поединке английская сборная встречалась с Швейцарией Мурата Якина. Исход противостояния определялся в серии 11-метровых, где точнее были англичане (1:1, 5-3 пен.).

В полуфинальной игре Англия снова забила в самой концовке. Форвард Олли Уоткинс точным ударом принес команде победу над Нидерландами (2:1).

В решающем поединке англичане уступили Испании Луиса де ла Фуэнты (1:2).

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