Ямаль поделился эмоциями после победы Испании на Евро

Испанский вундеркинд Ламин Ямаль высказался по поводу победы на Евро-2024.

«Это мечта, я очень хочу вернуться в Испанию и отметить это событие вместе с болельщиками. Хочу поехать отпраздновать с семьeй, это лучший подарок на день рождения», – заявил Ямаль.

Вингер Ламин Ямаль своими голевыми действиями помог Испании завоевать золотые медали Евро.

В 7 играх каталонский талант забил 1 гол и 4 раза ассистировал партнерам по команде.

В финальном поединке против Англии (2:1) Ламин отметился голевой передачей на Нико Уильямса.

13-го июля игрок отпраздновал 17-летие.

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