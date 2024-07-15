Фигуристка Медведева отреагировала на победу Испании на Евро-2024

Известная фигуристка Евгения Медведева высказалась по поводу победы сборной Испании в финальном поединке Евро-2024.

«Поздравляю всех, кто болел за Испанию! Кто болел за Англию – не повезло... Вамос, Испания», – сказала Мадведева.