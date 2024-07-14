Черчесов поделился симпатиями на финал Евро-2024

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов проанализировал будущий финал Евро-2024 между Испанией и Англией.

– В финал пробились Англия и Испания. Большинство будет болеть за вторых, команду Гарета Саутгейта с самого начала записали во вредители футбола. Вы согласны с этой расстановкой ролей?

– Если у команды нет поставленной игры, результат из ниоткуда не возьмется. Это что касается Англии. Результат на таком турнире – самое главное. И большинство из тех, кого ругали – Франция, Нидерланды, Англия – дошли до полуфинала. Да, часто с той или иной команды требуют, исходя из подбора игроков. Но сами по себе футболисты не делают результат, даже если они высококлассные.

Понятно, что испанцы выделяются с первого тура. Но каждый готовится по-своему, отталкиваясь от состояния. Англичане, пожалуй, играют больше всех в сезоне, так что требовать от них свежести и легкости было сложно. Но они прибавляли по ходу турнира, матч с Швейцарией сыграли уже лучше, чем до этого, а с Нидерландами – еще сильнее, чем с Швейцарией. Это говорит о правильном развитии по ходу турнира. Кстати, голландцев это тоже касалось.

– И теперь вы в финале за…?

– Ошибся я в своих предположениях лишь в том плане, что думал, что там будет Франция. Но пара соперников в решающей встрече выглядит закономерно. Наверное, чуть больше был бы на стороне Англии, учитывая, через что ей и ее тренеру пришлось пройти. Но победить будет сложно.