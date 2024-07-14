Смородская: «Каким местом думал «Локомотив», продавая Глушенкова «Зениту»?»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась впечатлениями от суперкубкового матча «Зенит» – «Краснодар» (4:2).

– Матч был интересный, живой, скоростной. Мне понравилось, обе команды показали открытый футбол. Очень жаль, что Максима Глушенкова продали из «Локомотива». Не знаю, чем «Локомотив» думает, каким местом.

– Показал ли «Зенит» чемпионскую игру?

– «Зенит» играет в хороший, настоящий, современный футбол. Вы же смотрите чемпионат Европы, и я смотрю. Мне нравится «Зенит» даже при том, что есть, с чем сравнить.