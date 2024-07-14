Семак – о словах Глушенкова про «клоунов»: «Адресовано тем, кто этого заслуживает»

Наставник «Зенита» Сергей Семак поделился мнением по поводу скандала вокруг Максима Глушенкова.

«Мне кажется, если там реакция на те неадекватные высказывания или комментарии в ее сторону, то нормально реагирует. Думаю, не самое грубое слово по отношению к людям, которые оскорбляют в соцсетях его или его девушку. Не вижу в этом ничего плохого. Я думаю, что это адресовано тем, кто того заслуживает. Он абсолютно корректно себя ведет по отношению к нашим болельщикам», – заявил Семак.