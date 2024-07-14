Семак – о словах Глушенкова про «клоунов»: «Адресовано тем, кто этого заслуживает»

Наставник «Зенита» Сергей Семак поделился мнением по поводу скандала вокруг Максима Глушенкова.
«Мне кажется, если там реакция на те неадекватные высказывания или комментарии в ее сторону, то нормально реагирует. Думаю, не самое грубое слово по отношению к людям, которые оскорбляют в соцсетях его или его девушку. Не вижу в этом ничего плохого. Я думаю, что это адресовано тем, кто того заслуживает. Он абсолютно корректно себя ведет по отношению к нашим болельщикам», – заявил Семак.
- Максим Глушенков оказался в центре скандала. В соцсетях своей девушки футболист назвал «клоунами» болельщиков, которые критиковали его за решение перебраться в «Зенит».
- Ранее Максим провел свой дебютный поединок в майке «Зенита». В рамках Суперкубка Глушенков сумел забить 2 мяча в ворота «Краснодара» (4:2).
- Напомним, что невский коллектив приобрел атакующего полузащитника этим летом. Петербуржцы выкупили футболиста у столичного «Локомотива» за 600 миллионов рублей.
- Совсем скоро стартует новый сезон РПЛ. Дружина Сергея Семака приедет в гости в Самару. Где сыграет с местными «Крыльями Советов». Ранее Глушенков защищал цвета самарского клуба.
Источник: официальный сайт «Зенита»