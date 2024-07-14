Глушенков – о том, что стал MVP матча за OLIMPBET-Суперкубок России: «Проснулся, покушал, почитал комменты»

Полузащитник Максим Глушенков отреагировал на награду лучшему игроку в суперкубковом поединке «Зенит» – «Краснодар» (4:2).
«Проснулся, покушал, почитал комменты за чашечкой кофе, а дальше сами знаете», – написал Глушенкова в соцсетях.
- Максим Глушенков стал главным героем поединка против «Краснодара». Он сумел записать на свой счет дубль. Это первые мячи россиянина в составе «Зенита».
- Также Максим выиграл свой первый титул в карьере.
- Этим летом «Зенит» выкупил Глушенкова у «Локомотива» за 600 миллионов рублей.
- В первом туре нового сезона РПЛ коллектив Сергея Семака, отмечающий свой юбилей, встретится с «Крыльями Советов» из Самары.
Источник: социальные сети Максима Глушенкова