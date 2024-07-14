Глушенков – о том, что стал MVP матча за OLIMPBET-Суперкубок России: «Проснулся, покушал, почитал комменты»

Полузащитник Максим Глушенков отреагировал на награду лучшему игроку в суперкубковом поединке «Зенит» – «Краснодар» (4:2).

«Проснулся, покушал, почитал комменты за чашечкой кофе, а дальше сами знаете», – написал Глушенкова в соцсетях.