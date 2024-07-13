Глава казахстанского футбола отреагировал на подозрения в организации договорных матчей

Глава Казахстанской федерации футбола Адилет Барменкулов отреагировал на подозрения в организации договорных игр со стороны УЕФА.

«УЕФА обратился в КФФ с просьбой провести проверку по факту договорных матчей с участием конкретных клубов.

Федерация уже проделала огромную работу по этому направлению и выявила ряд нарушителей, которые уже признали свою причастность к организации «договорняков».

Скоро все имена, фамилии и названия команд будут преданы огласке. УЕФА попросила нас о содействии, ни о каком следствии речи не идeт», – сказал Барменкулов.