Бывший тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий не желает Англии победы в финале Евро-2024.

«Я очень надеюсь, что испанцы выиграют в финале Евро. Но футбол непредсказуем, и сборная Англии – это не сборная Дорогомиловского рынка, это серьeзная команда, где в каждой линии играют звeзды с приставкой супер. Я буду разочарован победой Англии на чемпионате Европы, но буду с понимаем к этому относиться, потому что футбол такой разнообразный, что имеет право на всe. И в случае чемпионства англичан роль тренера станет более великой.

Нравится работа Саутгейта или нет – это другая тема, но это не случайно, что он смог довести команду до такого уровня. Где-то я прочитал, что за 100 лет существования сборной Англии Саутгейт является лучшим тренером по показателям. Значит, имеет право на жизнь и такой футбол на результат», – сказал Непомнящий.