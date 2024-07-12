Гендиректор «Спартака» объяснил встречу со священниками перед стартом сезона

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев рассказал, зачем руководство клуба встречалось со священниками Северо-Западного викариатства Москвы.

«Не секрет, что мы дружим с настоятелем храма, который построен около стадиона «Спартака».

Коллеги инициировали встречу для того, чтобы обсудить совместные инициативы в части возможных исторических экскурсий и иных мероприятий, которые мы могли бы делать», – объяснил Малышев.