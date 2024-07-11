Экс-футболист сборной Англии оценил судейство в игре с Нидерландами: «Дюмфрис действовал безрассудно»

Бывший футболист сборной Англии Иан Райт высказался по поводу работы судейской бригады в полуфинальном поединке Евро-2024 против Нидерландов (2:1).

«Если вы посмотрите на то, как назначаются пенальти сейчас, и на то, какой стала игра с ВАР, то поймете, что Дюмфрис действовал безрассудно.

С Райтом поспорил Гари Невилл: «Безрассудно? Это не безрассудно. Боже мой».

«Но, Гари, 11-метровый ведь назначен. Вот почему у нас есть ВАР. Если бы фол случился на другом участке поля, то судьи зафиксировали бы нарушение», – поделился мнением Райт.