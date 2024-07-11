Экс-футболист сборной Англии оценил судейство в игре с Нидерландами: «Дюмфрис действовал безрассудно»

Бывший футболист сборной Англии Иан Райт высказался по поводу работы судейской бригады в полуфинальном поединке Евро-2024 против Нидерландов (2:1).
«Если вы посмотрите на то, как назначаются пенальти сейчас, и на то, какой стала игра с ВАР, то поймете, что Дюмфрис действовал безрассудно.
С Райтом поспорил Гари Невилл: «Безрассудно? Это не безрассудно. Боже мой».
«Но, Гари, 11-метровый ведь назначен. Вот почему у нас есть ВАР. Если бы фол случился на другом участке поля, то судьи зафиксировали бы нарушение», – поделился мнением Райт.
- Англия сумела выйти в финал Евро-2024.
- В 1/2 англичане оказались сильнее голландцев. Дружине Гарета Саутгейта удалось отыграться в первой половине встречи благодаря пенальти. Судивший матч немец Феликс Цвайер с помощью ВАР усмотрел нарушение в столкновении Гарри Кейна и Дензела Дюмфриса.
- К точке подошел сам пострадавший и уверенно переиграл голландского голкипера.
- Победу Англии своим точным ударом принес форвард Олли Уоткинс.
- В финале англичане сыграют с испанцами.
Источник: Mirror