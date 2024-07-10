Президент РПЛ – о Промесе: «Хочу, чтоб он решил свои проблемы и вернулся в Россию»

Президент российской Премьер-лиги Александр Алаев заявил, что будет рад возвращению Квинси Промеса при определенных условиях.
«Я очень хорошо отношусь к Квинси Промесу как к футболисту, который многое сделал для российского футбола и для «Спартака».
Мне бы хотелось, чтобы он наконец-то решил свои вопросы с правосудием и вернулся в футбол. Если он вернется в Россию, будучи без всяких сроков, конечно же, я буду рад.
Это большой футболист, который долгое время был одним из героев лиги. Попал в сложную ситуацию, ну, к сожалению, так бывает. Хочу, чтоб он решил свои проблемы», – сказал Алаев.
- Промес выступал за «Спартак» с 2021 года. До этого он был в клубе с 2014 по 2018 год.
- Он провел 235 матчей и забил 114 голов.
- Футболисту грозит экстрадиция из ОАЭ в Нидерланды, где его ждет реальный тюремный срок.
- На родине экс-спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.
Источник: «Р-Спорт»