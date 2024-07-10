Президент РПЛ – о Промесе: «Хочу, чтоб он решил свои проблемы и вернулся в Россию»

Президент российской Премьер-лиги Александр Алаев заявил, что будет рад возвращению Квинси Промеса при определенных условиях.

«Я очень хорошо отношусь к Квинси Промесу как к футболисту, который многое сделал для российского футбола и для «Спартака».

Мне бы хотелось, чтобы он наконец-то решил свои вопросы с правосудием и вернулся в футбол. Если он вернется в Россию, будучи без всяких сроков, конечно же, я буду рад.

Это большой футболист, который долгое время был одним из героев лиги. Попал в сложную ситуацию, ну, к сожалению, так бывает. Хочу, чтоб он решил свои проблемы», – сказал Алаев.