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  • «Навели бы шухер»: Аршавин предположил, как Россия выступила бы на Евро-2024

«Навели бы шухер»: Аршавин предположил, как Россия выступила бы на Евро-2024

10 июля 2024, 13:17
24

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин ответил, как команда выступила бы на Евро-2024.

«Я считаю эти разговоры бесполезными. Сборная у нас сейчас хорошо играет, поэтому в принципе могла бы какой-нибудь шухер навести на чемпионате Европы. Большинство лидеров, честно, невнятный футбол показывает, но я всe равно смотрю, так как мне это нужно для работы.

В целом футбол как футбол, я его всe равно люблю. Конечно, хотелось бы посмотреть матчи, где больше голов, но всe равно нормально», – сказал Аршавин.

  • Россия с 2022 года отстранена от международного футбола.
  • Финал Евро-2024 состоится 14 июля.
  • В главном матче сыграют Испания и Нидерланды или Англия.

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Источник: «Р-Спорт»
Чемпионат Европы Россия. Премьер-лига Россия Аршавин Андрей
Комментарии (24)
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Дубина
1720607697
Точно белочный
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andr45
1720608538
Ух, вы бы им и дали, Когда они забивать бы устали
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Cleaner
1720609352
Заняли бы последнее место в группе и поехали на Канары отмечать это событие!
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SuperNils
1720610492
Да не было бы никакого шухера, херню несёт какую-то.
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...короче
1720614203
...каждый боксёр, который отрабатывает только по грушам, думает - "Уж, я бы сейчас!... Уж, я бы всех!". А потом, выйдя на ринг, для него гаснет свет... Так, что у нас сейчас, только груши и лёгкие спарринги...
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rash1959
1720639105
У андрюшки от звания "эксперд матч-говно" мозг поплыл и крыша покосилась.
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Илья-Альчуль-vkontakte
1720640879
Как сборная России играла последние свои известные и важные официальные матчи? Два поражения от Бельгии 1-4 и 1-3 с общим счётом 2-7 в отборочном турнире на Евро-2021. И в финальном турнире в групповом этапе поражение от Бельгии 0-3 и поражение от Дании 1-4. Не вышли из группы. В отборочном турнире к ЧМ-2022 проиграли в гостях Словакии 1-2, проиграли в решающем матче в гостях Хорватии 0-1. Не вышли из группы, попадали в стыки, которые с участием сборной России не состоялись. Во всех перечисленных матчах играли ужасно.
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Илья-Альчуль-vkontakte
1720640941
В товарищеских матчах из сильных соперников был Иран. Иранский нападающий чуть ли не нарочно пробил мимо из убойной позиции в компенсированное время и матч закончился 1-1. И Камерун. Тот просто встал и дал сборной России забить единственный мяч.:) Ещё был матч с Кенией. Ну там на 89-ой спасли ситуацию, при счёте 1-2. У сборной России не было игрового превосходства над кенийцами, а в обороне творился цирк.
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VVM1964
1720645492
Ага - "держите меня семеро..." )))
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DeStar
1720649960
многое зависело бы от группы. Могли быть на месте албанцев, отлетели бы и от испанцев с позором, и от итальянцев таких тоже, да и от хорватов скорее всего и закончили бы, а могла быть группа и полегче. Лидеры действительно показывали невзрачный футбол, только все эти лидеры добрались до плей офф и повыбивали друг друга. Та же италия - дно дном, но и с ними пришлось бы играть вторым номером, а это чревато
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