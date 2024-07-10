«Навели бы шухер»: Аршавин предположил, как Россия выступила бы на Евро-2024

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин ответил, как команда выступила бы на Евро-2024.

«Я считаю эти разговоры бесполезными. Сборная у нас сейчас хорошо играет, поэтому в принципе могла бы какой-нибудь шухер навести на чемпионате Европы. Большинство лидеров, честно, невнятный футбол показывает, но я всe равно смотрю, так как мне это нужно для работы.

В целом футбол как футбол, я его всe равно люблю. Конечно, хотелось бы посмотреть матчи, где больше голов, но всe равно нормально», – сказал Аршавин.