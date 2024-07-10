Дешам прокомментировал игру Мбаппе и Гризманна на Евро

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам после полуфинала Евро-2024 с Испанией (1:2) оценил игру нападающих Килиана Мбаппе и Антуана Гризманна на турнире.

– Невозможно выиграть Евро, когда два ваших сильнейших игрока не на топ-уровне. Что случилось с Мбаппе и Гризманном?

– Не буду перекладывать на них ответственность. Я тренер, я несу ответственность.

У Килиана была травма. Несмотря на это, мы смогли выйти в полуфинал, где столкнулись с очень сильной сборной Испанией. Антуан не вышел в старте, он не играл на лучшем уровне. Например, Упамекано был не в лучшем физическом состоянии.

Мы старались сделать все возможное. Здорово, что нам удалось открыть счет, но Испания лучше управляла игрой. Мы выступили не очень хорошо, мы не смогли сыграть так вертикально, как хотели. Но мы старались до конца. Не скажу, что игроки не отдали все силы.

– Вы дошли очень далеко, но после каждого матча слушали вопросы о качестве игры. Как считаете, это логично?

– Я здесь не для того, чтобы комментировать критику или отвечать на нее. Можете говорить что хотите. В атаке мы действительно были недостаточно эффективны.

– Мбаппе играл без маски. Как принимали это решение?

– Играть в маске было непросто, она ограничивала ему обзор. После консультации с врачами мы решили, что он может играть без нее.

Нужно попадать в створ. Этого нам не хватало весь Евро. Тем не менее мы дошли до полуфинала. Но сегодня нам удалось найти этот гол – благодаря Коло-Муани. А еще моя команда очень хорошо оборонялась.

– Как оцениваете гол Ямаля? Считаете, в этом эпизоде нужно было обороняться лучше?

– Его удар был чудесным. Он добился большого успеха, и он заслуживает всех похвал. У испанцев есть мастерство и игроки, которые могут вот так пробить. Наши футболисты были слишком далеко. А Ямаль с технической точки зрения исполнил удар шикарно.

В прошедшем матче французы открыли счет усилиями Рандаля Коло Муани на 9-й минуте. Еще в первом тайме испанцы ответили голами Ламина Ямаля и Дани Ольмо.

На прошлом Евро сборная Франции вылетела на стадии 1/8 финала.

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