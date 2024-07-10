16-летний Ямаль сделал столько же ассистов в плей-офф крупных турниров, сколько и Роналду

Испанский вундеркинд Ламин Ямаль сравнялся по ассистам в плей-офф крупных турниров с португальским форвардом Криштиану Роналду.

Ламин Ямаль помог сборной Испании обыграть Францию (2:1) и выйти в финал Евро-2024. Футболист «Барселоны» отметился красивым голом. Теперь в активе испанского таланта 1 гол и 3 ассиста на турнире в Германии.

При этом в плей-офф Евро Ямаль сделал 2 голевых паса. Таким образом, он уже сравнялся по этому показателю с 39-летним Криштиану Роналду.