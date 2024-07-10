Стюард травмировал Морату перед финалом Евро-2024

Нападающий сборной Испании Альваро Мората получил повреждение по окончании матча 1/2 финала Евро-2024 против Франции (2:1).

После финального свистка стюард случайно ударил футболиста локтем в правое колено. Он поскользнулся, пытаясь догнать выбежавшего на поле болельщика.

Для Мораты это столкновение не прошло бесследно – он хромал.