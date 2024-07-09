Представитель – о будущем Дзюбы: «Артем предельно зол и мотивирован»

Леонид Гольдман, представитель форварда Артема Дзюбы, подтвердил переговоры с «Химками».

«Химки» – один из вариантов. Вне зависимости от итогов переговоров хочется выразить уважение Туфану Садыгову, максимально открытый и прямой человек, искренне переживающий за свой клуб. Надеюсь, у него и его команды получится собрать боеспособный коллектив, который будет бороться за максимально возможные высокие места.

Что касается вариантов для Артема, то ведем диалог с несколькими клубами. Понятно, что всем бы хотелось завершить эти переговоры максимально быстро, но иногда нужно набраться терпения. Забавно читать комментарии некоторых экспертов, которые знают все, будучи даже не знакомыми с Артемом – и про его характер, и про текущие финансовые запросы, и про все остальное. Потрясающий уровень информированности.

Артем готовится к сезону индивидуально, находится в отличной форме, очень соскучился по футболу, предельно зол и мотивирован. История показывает, что в такие отрезки своей карьеры он выдает максимальный результат», – сказал Гольдман.