«Химки» прокомментировали переговоры с Дзюбой

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев высказался о потенциальном трансфере нападающего Артема Дзюбы.
«Много разговоров про появление Артема в «Химках», но пока конкретики нет. Время покажет. Диалог еще не закончен», – сказал Оленев.
- Дзюба – свободный агент.
- «Локо» не продлил с ним контракт.
- В составе столичной команды Артем провел 39 матчей, забил 12 голов и сделал 9 ассистов за 1,5 сезона.
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Источник: «Спорт-Экспресс»