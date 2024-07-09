«Химки» прокомментировали переговоры с Дзюбой

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев высказался о потенциальном трансфере нападающего Артема Дзюбы.

«Много разговоров про появление Артема в «Химках», но пока конкретики нет. Время покажет. Диалог еще не закончен», – сказал Оленев.

Дзюба – свободный агент.

«Локо» не продлил с ним контракт.

В составе столичной команды Артем провел 39 матчей, забил 12 голов и сделал 9 ассистов за 1,5 сезона.

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