Первый тренер Соболева: «Не надо осуждать Александра за трансфер в «Зенит», это повышение в классе для него»

Александр Горбунов, первый тренер форварда «Спартака» Александра Соболева, высказался об интересе «Зенита» к игроку.

«За что осуждать переход Соболева в «Зенит»? Это считается повышением в классе. Он теперь должен всю жизнь сидеть и никуда не переходить? Сначала и болельщики «Зенита» будут свистеть, и «Спартака». Вспомните переход Дзюбы, Быстрова. Но это его работа.

Саша тоже хочет стать чемпионом. Не похоже, что «Спартак» не ставит такую задачу. Не понимаю их трансферную политику: им не нужен 30-летний Джикия, но подходит 32-летний бразилец. Для Соболева появилась возможность расти, улучшать игровые качества. Пока есть спрос, надо пользоваться этим. А то потом будет никому не нужен. Сам Семак сказал, что ему необходим такой форвард. Значит, он на него рассчитывает, и он будет играть», – сказал Горбунов.