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  • Первый тренер Соболева: «Не надо осуждать Александра за трансфер в «Зенит», это повышение в классе для него»

Первый тренер Соболева: «Не надо осуждать Александра за трансфер в «Зенит», это повышение в классе для него»

9 июля 2024, 17:17
7

Александр Горбунов, первый тренер форварда «Спартака» Александра Соболева, высказался об интересе «Зенита» к игроку.

«За что осуждать переход Соболева в «Зенит»? Это считается повышением в классе. Он теперь должен всю жизнь сидеть и никуда не переходить? Сначала и болельщики «Зенита» будут свистеть, и «Спартака». Вспомните переход Дзюбы, Быстрова. Но это его работа.

Саша тоже хочет стать чемпионом. Не похоже, что «Спартак» не ставит такую задачу. Не понимаю их трансферную политику: им не нужен 30-летний Джикия, но подходит 32-летний бразилец. Для Соболева появилась возможность расти, улучшать игровые качества. Пока есть спрос, надо пользоваться этим. А то потом будет никому не нужен. Сам Семак сказал, что ему необходим такой форвард. Значит, он на него рассчитывает, и он будет играть», – сказал Горбунов.

  • По данным «Чемпионата», «Зенит» выплатит за трансфер Соболева 12 миллионов евро с учетом бонусов.
  • По данным РИА Новости, трансфер будет оформлен в течение пары дней.
  • В минувшем сезоне 27-летний Соболев провел за «Спартак» 34 матча, забил 10 голов, отдал 8 передач.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Соболев Александр
Комментарии (7)
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NewLife
1720535233
Вот это уже бл@дское замечание ! Вон из Спартака !
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...короче
1720536164
..."Саша тоже хочет стать чемпионом"(с). Кто ему-мудаку мешал?...
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Cleaner
1720540216
Уход из Спартака в ЛЮБОЙ клуб РПЛ это повышение!!!...)))
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Atom2020
1720544773
"Для Соболева появилась возможность расти, улучшать игровые качества." Что мешает Соболеву расти и улучшать игровые качества в Спартаке? ... "Пока есть спрос, надо пользоваться этим. А то потом будет никому не нужен." Так бы сразу и сказал денег больше дают ... Пафосно трубить за идею - не большого ума дело
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Antoshka2015
1720546378
Все по полочкам разложил
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timon2401
1720548786
а в чём в Зените то " повышение класса"?? на лавке сидеть и когда бразильцы разрешат в кубке поиграть?? рости можно в любой команде, а тут банально деньги и понты ради " липового чемпионства"..понятно Сафонов в топ клуб с еврокубками! свалит и слава богу..вслед за Бакаевым в ОАЭ или в Сочи, там свои амбиции он точно покажет))
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Evgenijgerasimov607@gmail
1720549139
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